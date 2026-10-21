Премьера «Универа» состоялась в 2008 году, и с тех пор прошло 18 лет. Для одних актёров сериал стал трамплином, для других — главной ролью на годы, для третьих — точкой, после которой жизнь пошла совсем в другую сторону.
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