ЦЕЛЬ - БОЛЬШЕ СОЦИАЛЬНЫХ "ПЛЮШЕК": МИГРАНТЫ ЖАЛУЮТСЯ НА "РАЗРУШЕННОЕ" В РОССИИ ЗДОРОВЬЕ

Андрей Бедный

А какое у нас, русских, разрушенное здоровье из-за работы в России - а ведь все равно работаем ))) Вот вообще не понимаю смысла этих статей. Да кого волнует здоровье чужих граждан? Тут своих то не знают как кем и на что лечить. О своих гражданах пусть думает их собственное правительство. Раз поездки в Россию так разрушительно действуют на их здоровье - нефиг их выпускать по медицинским показателям.