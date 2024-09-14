Медвежий угол
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Медвежий угол

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ЦЕЛЬ - БОЛЬШЕ СОЦИАЛЬНЫХ "ПЛЮШЕК": МИГРАНТЫ ЖАЛУЮТСЯ НА "РАЗРУШЕННОЕ" В РОССИИ ЗДОРОВЬЕ

ЦЕЛЬ - БОЛЬШЕ СОЦИАЛЬНЫХ "ПЛЮШЕК": МИГРАНТЫ ЖАЛУЮТСЯ НА "РАЗРУШЕННОЕ" В РОССИИ ЗДОРОВЬЕ

Мигранты из Таджикистана начали жаловаться на "разрушенное" из-за работы в России здоровье. Блогер Колясников считает, что с помощью таких жалоб иностранцы хотят получить больше социальных "плюшек".

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Комментарии
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Андрей Бедный
А какое у нас, русских, разрушенное здоровье из-за работы в России - а ведь все равно работаем ))) Вот вообще не понимаю смысла этих статей. Да кого волнует здоровье чужих граждан? Тут своих то не знают как кем и на что лечить. О своих гражданах пусть думает их собственное правительство. Раз поездки в Россию так разрушительно действуют на их здоровье - нефиг их выпускать по медицинским показателям.
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Maxim Yushkin
&quot;Вокзал- кишлак- ишак!&quot; 😐
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