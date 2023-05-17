Золотой век Голливуда в фотографиях

В этой подборке вы найдёте снимки, сделанные на съёмочных площадках, на репетициях, во время отдыха звёзд Голливуда в период расцвета «фабрики грёз»:Кирк Дуглас на съёмках фильма «Жонглёр», 1952Альфред Хичкок на студии Universal, 1964Энн Бэнкрофт и Дастин Хоффман на съёмках фильма «Выпускник», 1967Одри Хепберн репетирует во время съёмок «Моей прекрасной леди», 1963Барбра Стрейзанд в бассейне на Беверли Хиллз, 1963Саксофонист Биг Джей МакНили сводит с ума поклонников, 1951Натали Вуд на съёмках фильма «Большие гонки», 1964Режиссёр Блэйк Эдвардс бросает торт в лицо Натали Вуд, чтобы снять эпизод «Больших гонок»Режиссёр Джордж Кьюкор беседует с Одри Хепберн в перерыве между съёмками «Моей прекрасной леди», 1964Режиссёр Джордж Кьюкор объясняет задачу актрисе Джуди Гарленд во время съёмок фильма «Звезда родилась», 1954Режиссёр Сидни Поллак на съёмках фильма «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?»Дональд Сазерленд на съёмках фильма «Клют», 1970Дастин Хоффман на съёмках фильма «Выпускник», 1967Элизабет Тейлор и Монтгомери Клифт на съёмках фильма «Округ Рэйнтри», 1956Элла Фицджеральд в Лос-Анджелесе, 1950Софи Лорен и Элвис Пресли на студии Paramount, 1958Кирк Дуглас и Пьер Анджели на съёмках фильма «Три истории любви», 1952Репетиция Фрэнка Синатры, Лас-Вегас, 1960Голди Хоун на съёмочной площадке фильма «Цветок кактуса», 1969Джейн Фонда отдыхает в перерыве съёмок фильма «Клют», 1970Кэтрин Хепберн на съёмках фильма «Лев зимой», 1967Дастин Хоффман и Кэтрин Росс на съёмках «Выпускника», 1967Мэрилин Монро задумалась на съёмках фильма «Займёмся любовью», 1960Миа Фэрроу на съёмках «Ребёнка Розмари», 1967Майкл Кейн на съёмках фильма «Гамбит», 1965Роман Полански репетирует с Миа Фэрроу, 1967Шон Коннери на съёмках фильма «Марни», 1964Ширли Маклейн на съёмках фильма «Канкан», 1959Софи Лорен среди манекенов костюмерного цеха киностудии ParamountисточникЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :).