Арина Шарапова: Героев своей книги отправила на Марс

Телеведущая рассказала, как писала роман и почему так любит свой огород Недавно известная журналистка, телеведущая и общественный деятель Арина Шарапова презентовала свой фантастический роман «Конец эфира».
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