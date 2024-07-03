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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Арина Шарапова: Героев своей книги отправила на Марс

Арина Шарапова: Героев своей книги отправила на Марс

Телеведущая рассказала, как писала роман и почему так любит свой огород Недавно известная журналистка, телеведущая и общественный деятель Арина Шарапова презентовала свой фантастический роман «Конец эфира».

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