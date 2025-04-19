В июле 2022 года Анатолий Белый уехал из России. Тогда же он ушел из МХТ имени Чехова. Константин Хабенский, художественный руководитель театра, с пониманием отнесся к решению коллеги.
Белый* подтвердил, что никогда не вернется в Россию
Комментарии
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Стефания Новак
Никчемный актеришка, предатель такие России Великой не нужны!
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15 час.
Леонид Руси
Отлично! Вечный жид должен скитаться по миру и не иметь дома... Такова сила проклятья за то, что распяли машиаха
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10 час.
Надежда Петракова
Россия оплачется😂😂😂😂😂😂-какой то Бялый... вялый не вернется в Россию🙈😂Навеки вечные -гавнюк👎
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7 час.
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