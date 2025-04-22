В Новосибирске спасли мужчину, который едва не задохнулся, подавившись шашлыком

Врачи новосибирской городской клинической больницы № 25 спасли мужчину, который подавился шашлыком. Как стало известно, пострадавший поступил к медикам в тяжелом состоянии, ему требовалась срочная помощь.
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