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Приметы и поверья на 15 апреля 2024 года расскажут, что можно и нельзя делать в этот день

Приметы и поверья на 15 апреля 2024 года расскажут, что можно и нельзя делать в этот день

Приметы и поверья на 15 апреля 2024 года расскажут, что можно и нельзя делать в этот день ClickioВ обычае на 15 апреля 2024 года, день Поликарпа, древние приметы и поверья подсказывают, как вести себя в этот день.

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