«Береги Милу. Это серьезно», — в сети боятся за жизнь дочки Насти Заворотнюк

Настя Заворотнюк покинула этот мир более 40 дней назад. Но зная то, что до актрисы из жизни ушли ее отец и брат с промежутком в несколько лет, у поклонников создается впечатление, что на семью может быть наслано какое-то негативное воздействие.
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