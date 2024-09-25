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Жителей Алматы просят не беспокоиться 26 сентября

Жителей Алматы просят не беспокоиться 26 сентября

Тактико-специальные учения «Коргау-2024» пройдут в Алматы 26 сентября. В управлении сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки Алматы сообщили, что учения пройдут в Жетысуском районе, на территории «ТЭЦ-1».

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