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Названа дата проведения первого заседания Совфеда в осенней сессии

Названа дата проведения первого заседания Совфеда в осенней сессии

Первое осеннее пленарное заседание Совета Федерации состоится 25 сентября. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко в беседе с ТАСС.

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