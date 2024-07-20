Названа дата проведения первого заседания Совфеда в осенней сессии

Первое осеннее пленарное заседание Совета Федерации состоится 25 сентября. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко в беседе с ТАСС.
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