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Царьград

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Суд Санкт-Петербурга рассматривает дело об убийстве 16 марта

Суд Санкт-Петербурга рассматривает дело об убийстве 16 марта

В Санкт-Петербурге начался суд над двумя несовершеннолетними, обвиняемыми в убийстве и расчленении ученика лицея в Кондакопшино.

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