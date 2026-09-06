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Польские военные подняли тревогу из-за принятой за угрозу стаи птиц

Польские военные подняли тревогу из-за принятой за угрозу стаи птиц

Польские военные провели проверку из-за подозрения на нарушение воздушного пространства страны. Причиной тревоги оказалась большая стая птиц.

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