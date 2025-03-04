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Не только о футболе

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Дуглас вызван в сборную России, «кресты» Тюкавина, возвращение Бубнова, Тимощук и Карякин лишены званий на Украине и другие новости

Дуглас вызван в сборную России, «кресты» Тюкавина, возвращение Бубнова, Тимощук и Карякин лишены званий на Украине и другие новости

1. Дуглас Сантос впервые вызван в сборную России. Братья Миранчуки, Глушенков, Пиняев, Умяров также в расширенном списке.

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Комментарии
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Игорь Афанасьев
Его бы устами, да мед пить. (В данном случае.) Сразу не заметил, он считает, что только в Москве?
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6 час.
Лена Мисько
для него за МКАДом жизни нет ))
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5 час.
Лена Мисько
я тебя поздравляю!  - сорвал джекпот!
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5 час.
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