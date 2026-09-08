Для пассажиров с МЦД-4 «Нижегородская» открылась новая удобная пересадка

Президент Российской Федерации Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин в рамках празднования Дня города Москвы открыли новый городской вокзал «Серп и Молот» на четвертом московском центральном диаметре (МЦД-4), сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
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