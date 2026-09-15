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При пожаре в Лабытнанги пострадал 55-летний мужчина

При пожаре в Лабытнанги пострадал 55-летний мужчина

В Лабытнанги вечером в понедельник, 14 сентября, произошел пожар в жилом доме на улице Корчагинцев. В результате ЧП пострадал мужчина, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по ЯНАО.

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