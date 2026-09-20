Самооккупация сознания ﻿

Ростислав Ищенкоавтор издания "Украина.ру" Ментальной основой украинского проекта является стремление к «воле» и страх перед «оккупацией».
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Прекратили мыслить - стали идиотами, а хотелки идиотов всегда смешны.