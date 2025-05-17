В Смоленской области Госавтоинспекция провела профилактическое мероприятие «Мама, папа, я – ПДДшная семья!»

Сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Починковский» провели тематическое профилактическое мероприятие «Мама, папа, я – ПДДшная семья!» для воспитанников МБДОУ детский сад № 6 города Починка Смоленской области.
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