В Барнауле еще на нескольких маршрутах вырастет стоимость проезда до 40 рублей

Речь идет о семи маршрутах, работающих по нерегулируемому тарифу В Барнауле еще несколько перевозчиков, работающих на маршрутах с нерегулируемым тарифом, подали уведомления об изменении стоимости проезда, сообщает мэрия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии