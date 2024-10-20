В Тульской области 19 октября спасатели потушили 8 пожаров

За прошлые сутки, 19 октября, в Тульской области спасатели потушили 8 пожаров. В деревне Нижние Мармыжи Плавского района к тушению пожара в жилом доме привлекалось 8 огнеборцев и 3 единицы техники МЧС России.
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