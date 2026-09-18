Закрылись избирательные участки Ивановской области в первый день выборов

Первый день голосования прошёл без жалоб, избирательные участки закрылись в 20:00. В Южском районе порядок охраняет пушистый помощник — кот.
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