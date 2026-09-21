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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» распечатал фото Моуринью с кадрами нарушений из дерби с «Реалом» и написал: «Прекратите харассмент в отношении судей»

«Атлетико» ответил главному тренеру «Реала»  Жозе Моуринью по поводу его критики работы судьи. «Матрасники» дома обыграли «Реал» в 7-м туре Ла Лиги .

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