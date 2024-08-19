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Культура и Общество

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Русская глубинка…

Разнотравье, мелколесье, узкая тропинка, и цветов полно - не счесть их! Русская глубинка. Здесь когда-то колыхалась волнами пшеница, и сжимает сердце жалость, и порою снится мне мальчонка босоногий, летние страницы - с жеребенком кобылицу сводим к водопою и ведерочко плотвицы с утреца наловим.

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