Разнотравье, мелколесье, узкая тропинка, и цветов полно - не счесть их! Русская глубинка. Здесь когда-то колыхалась волнами пшеница, и сжимает сердце жалость, и порою снится мне мальчонка босоногий, летние страницы - с жеребенком кобылицу сводим к водопою и ведерочко плотвицы с утреца наловим.