Еще два китайских автомобиля начали собирать в РФ (подробный обзор)

В нашем автопроме каждый месяц – новый бренд. За Эволютом и Москвичом последовал Соллерс. Известная компания впервые выступает не в качестве собственника завода или учредителя совместного предприятия, а как самостоятельная автомобильная марка.
В нашем автопроме каждый месяц – новый бренд. За Эволютом и Москвичом последовал Соллерс. Известная компания впервые выступает не в качестве собственника завода или учредителя совместного предприятия, а как самостоятельная автомобильная марка.
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