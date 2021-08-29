Почему в СССР не было страшных трагедий подобных Керченской

Медвежий уголПолитикаПочему в СССР не было страшных трагедий подобных Керченской Василий Романенко Начиная с 1991 года мы живём в новой стране. Кто-то считает, что даже в лучшей, чем был СССР.Вернуться к статье507НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАРАлександр Киевская РусьВ СССР "не было трагедий" потому, что не сообщали о них. Когда взорвалась Чернобыльская атомная станция, в прессе об этом не было ни слова! Люди спокойно гуляли по городу.Ирина52ЧУШЬ! Замолчать подобную информацию можно на день-два. Да и то в/ на дебильной Украине, которая уже тогда слетела с катушек.Знаю, сама имела несчастье там поработать с 1982 по 1984. А после информация все равно становится известной. ПОДОБНЫХ трагедий типа расстрела людей в школах и магазинах ПРОСТО НЕ БЫЛО. А если что-то происходило, об этом вспоминали десятилетиями. Когда в Риге (чуть ли не до моего рождения) перевернулся и затонул пароход с детьми и многие утонули, об этом помнили и тогда, когда я была в старших классах... Когда за 9 лет жизни в Москве (МГУ- университет+аспирантура) было ТРИ (3) случая падения людей на рельсы в метро с остановкой линии, об этом не сообщали по ТВ, но знала вся столица....ВlakeЧернобыль был при Горбачеве в 86-м. Была на практике в "Медэкспорте". Видела как все метались и не знали что делать. Реально не знали. От этого и молчали сутки. Не из подлости.Андрей Валеевчушь какая то для дурачков. были и похлеще трагедииИИринаА КТО считает ,что РФ -это лучше ,чем СССР , и почему они все трусливо скулят ,что они "ни при чем " к ответственности за захват ими РСФСР и тому ,что они сотворили с Россией и российским народом ? А потому что это те , кто разграбили ,угробили Россию ,ограбили российский народ ,получили свободу безответственности и безнаказанности ,и поэтому ,естественно ,число трагедий резко возросло по сравнению с РСФСР . Вот ,всего меньше ,чем за месяц -6 самолетов упало ,и никто за это не понесет ответственность , никого не уволят ,и тем более ,не посадят за халатность .Евгений НатесовСергей МикульскийВсе кто с этой статьей не согласен, ответьте на простой вопрос. Вы знаете кто в Вашем районе участковый и видели Вы его хоть раз?НННадежда НикитинаПолностью согласна. Видела один раз и то потому, что был повод орбатиться, да и то в пустую. Причин много, те что написаны в опросе не корректны, это лишь малая часть.Александр ПотеряевВ СССР я видел участкового один раз ,когда у меня спёрли велосипед. Его кстати так и не нашли. Переехал на новое место жительства то же при СССР, но участкового увидел, когда надо было обратится к нему и это было уже в РФ. Переехал ещё раз и вот тут чудо лет 10 назад я видел участкового ,который сам пришел знакомится с жителями и реально представился тем ,кого увидел на нашем этаже. Сейчас ,думаю у нас другой участковый ,хотя реально не в курсе. Но стоит сказать, что район у нас благополучный с моей точки зрения.Anatolii KondratenkoИ в советское время не знал кто участковый.НННадежда НикитинаГлавное, что случилось это поменялись ценности. Теперь кого то обмануть-хвалятся, лоха нашли. Сплошное потребительство. Реклама-купи-продай-купи-продай. Много чего, но одно уж точно есть разительно-продажные полицейские. Взяточничество сверху до низу. Судейский произвол и пр. Дальше будет только хуже.Александр ПотеряевВым стоит поменять окружение раз Вам хвалятся ,что нашли лоха. Или , если это не возможно, то как минимум высказать своё неодобрение.НННадежда НикитинаВы, вероятно не правильно поняли. Это не в моем окружении, это уже у многих вошло в норму.Александр ПотеряевОткуда вам тогда это известно ? В моём окружении сейчас такого нет . Лет 20-25 назад был такой , но я не выбирал это окружение сейчас нет таких . Я так понял у Вас есть ну может быть не близкое , окружение ,но возможно знакомые знакомых. Вы ведь не на пустом месте утверждаете ?Евгений НатесовСергей Микульский трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Евгений НатесовАффтыр заработал на маленькую печеньку. Можешь поскакать. А в СССР вся информация была закрыта. Только слухи и то на ушко.ИИринаНу и о каком же большом числе трагедий в СССР ,Вам рассказали "на ушко "?Сергей МикульскийА тебе зачем нужна вся эта чернуха, которая льется из экранов телевизоров? На чужих костях танцы устраиваешь? Балдеешь узнав про очередные жертвы аварий?Ritchie BlackmoreОВЦА, уймись!Сергей МикульскийМогу тебе видео прислать где талибы горло режут мирным жителям и массово расстреливают. Зрелище для тебя отрадное будет. Адрес электронки скинь только не забудь.Ritchie BlackmoreУ неё нет электронки. Психической разрешено только выход на МТ и ничего больше. Остальное овечке не ведомо - не её "ума" занятие. Зато леденцы и приборы для вязания в избытке. Соси, вяжи, пиши чушь! -чем бы дитя не тешилось...Сергей МикульскийПривет, дружище! Рад тебе!Ritchie BlackmoreПривет! До тебя не дозвониться. Наверное, ведёшь бой с ботами-идиотами да с психами-натёсовыми, да?Сергей МикульскийЗвони! Я на связи!СанСаныч ДемченкоАлександр Потеряевhttps://www.mk.ru/politics/2021/05/17/buduchi-v-netrezvom-sostoyanii-kakimi-byli-massovye-ubiystva-v-sssr.html. Естественно и В СССР были подобные трагедии. Просто народу об этом не сообщали особо. А изучение истории Единой России и основ капитализма не приведёт к уменьшению количества подобных трагедий.Евгений НатесовСергей Микульский трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Евгений НатесовRitchie Blackmore трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Aнатолий РайковПомню своё детство до начала 70-х.Тогда не было ни интернета,ни смартфонов.Был в нашем дворе участковый,капитан милиции дядя Гриша.Когда он появлялся у нас во дворе его можно видеть уже из далека.Потому что его окружали нашего двора дети.Дядя Гриша следил чтобы чаще была открыта дворовая игротека которая находилась в подвале сталинского дома.Однажды в субботу во двор пригнал автобус и всех детей отпросившихся у родителей повезли в Москву на ВДНХ.Не знаю,какие были участковые в других городах,а в нашем городе,в нашем дворе был такой.Взрослые к нему без проблем обращались со своими вопросами.А дети,дети его обожали и с нетерпением ждали его.Таким было наше детство.НННадежда НикитинаНастоящее, чудесное детство.Сергей ЗамысловСтрашных трагедий в СССР было по более, чем сейчас, в основном по пьяни. Чекатило , к стати, тоже в СССР был. Просто об этом ни где, кроме Одна Баба Сказала, не сообщалось. Сейчас безопаснее ходить по городу ночью. Про отдельных участковых, которые уберегли от тюрьмы сотни детей это конечно красиво, но и сейчас такие есть, правда возможностей у них по меньше, благодаря "правозащитникам". Люди были другими, это точно. Добрее были, более отзывчивы были, это точно. Зато была безнадёга: "Хочешь жни, а хочешь куй,всё равно получишь ... мало" это не современный стишок, он родом из СССР. От того и пили мужики, а напившись такое творили...Дмитрий Соловьевпоезжай а мигранское подмосковье и погуляй.. звездун хреновалександр петровКто хотел при СССР заработать ИТ тот зарабатывал. В Донбассе шахтеры получали за свой труд от 500 до 1500 в месяц. Мой друг после армии ушел в море по вербовке рыбку ловить. За 5 лет работы отгрохал 2-х этажный дом с подземным гаражем ЧС мебелью и прочим. Купил машину и продолжил работу водителем на авто "Билаз". Возил камень из карьера. Зарплата была от 500 рублей. На шахте где я работал висело объявление где приглашали на 2 года на работу в шахте на Шпицберген! Два год ааа и "ГАЗ-24" в гараже, выдавали карточки. Т.е. кто хотел, тот зарабатывал! И потом. Тогда человек труда получается нормально. Покойный тесть токарь-универсал 6 р. Получал на заводе от 450!! А вот те кто не горбатиться физически они и получали меньше. Однако на демонстрации 7 ноября можно было с уверенностью сказать что если идут демонстранты в норковях шубах и шапках, то это торговля, медицина!! При их маленьких зарплатах в 60-80 рублей!!!Сергей МикульскийВ общем правильно написали, только во времена Брежнева, Андропова и Черненко так же спокойно было можно ходить по ночному городу. Уже на закате правления Горбачева начался беспредел, который усугубился при Ельцине.Aнатолий РайковОдна Баба Сказала,в СССР некоторые сообщения были не доступны,но из газет можно было узнать многое.Сейчас чтобы что то узнать то или иное пользуются интернетом.Новости одним кликом кнопки.Страшное мы уже проходили,а сейчас по другому.А вы готовы остановить ребёнка от не осмысленного поступка,или мимо пройдёте?Я сам в детстве от дома бывал далеко,но для моих родителей не было повода для беспокойства.Потому что знали где я находился и когда буду дома.А тогда мобильников не было. https://youtu.be/WN042eXhL58Олег СамойловВот ведь, КАК интересно-то! Кто хотел - зарабатывали! А подавляющему большинтву приходилось жить на самые замечательные 110-150 рублишек! Наверное, НИКТО НЕ ХОТЕЛ зарабатывать, верно?Евгений НатесовСергей Микульский трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Александр СтародубцевВсе было. Участковый знали контингент??? Не смешите. Откуда тогда взялись Чикатило и ему подобные??? А "черная кошка" из Красногорск состоящая из спортсменов комсомольцев и комунистов, отличников производства?Сергей МикульскийЧикатило по городам гастролировал. Он не убивал постоянно в одном месте.ВИВладимир ИвановВ СССР никогда не было не жертв, не разрушений....Очем тут спрашивать. Не сталинских концлагерей, не Новочеркасского расстрела.. Оно тоже как бы вариант. Не знаешь ничего и живешь спокойно, не страдаешь, веришь в завтрашний день, в светлое завтра и уверен, что живешь в самой прекрасной стране мира...Информация-только лишняя нагрузка на нервную систему.Олег СамойловПри самом справедливом, самом наичестнейшем и наиболее информированном обществе мира мы знали только о том, как родненькая партЕя заботитЬся о народе, как гениальный сикритарь спит и видит КАЖДОГО советского человека в камунизьми! А все остальное - на хера людям знать, например, о взрывах на складах боеприпасов? Кому нужно знать о том, что придурок угнал самолет и в дом его вломил? Зачем надо было знать простым гражданам о корблях утонувших и о восставших?Сергей МикульскийА от того что сейчас с утра до вечера вещают о погибших и покалеченных тебе становится хорошо и легко на душе? Ты рад, что в курсе всех происшествий в стране и мире? Да уж лучше не знать об этом!Олег СамойловИ то верно! Лучше уж знать, что слесарь Петров нашарашил деталей 811 прОцентов и получил грамоту от директора завода, а доярка Фёкла Мандатрова смогла от каждой коровы добиться надоев в три с половиной литра и за сутки смогла надоить аж центнЭр молока от ей подопечных животин! Ну, а уж про неустанную заботу партЕи о народе и лично генитального сикритаря о том же народе - это как водится!Anatolii Kondratenko"Ну, а уж про неустанную заботу партЕи о народе и лично генитального сикритаря о том же народе - это как водится!"- лучше такая забота чем забота современных депутатов миллионеров.Михаил_"...чего в СССР никогда не происходило. Например, массовые расстрелы людей..." -- что за бред? А что же было во всей стране в 1937-1938гг. и в Новочеркасске в 1962 г.?Олег СамойловНе магёд таво быдь! при СыСыСыРии партЕя и ейный гениальный сикритарь только и знали, что о народе заботились! А уж то, что б народ постреливать - таковое только при мерзком капитализьми возможно!Михаил_Да, я тоже когда-то в это верил. Припоминаю ещё теперь уже ставшую циничной фразу из СССР: "За дело революции столько крови было пролито" (примерно). Я тогда думал, что имелась в виду кровь красногвардейцев во время гражданской войны и кровь чекистов в борьбе с бандитизмом и терроризмом.Олег СамойловНеужели вы думаете, что я в этот бред верю? Я еще в конце шестидесятых-начале семидесятых над этим посеиваля втихаря! и в партЕю втупать пришлось,хотя и тянул до последнего! В группе учебной вступал ПОСЛЕДНИМ!Евгений НатесовСергей Микульский трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Евгений НатесовСанСаныч Демченко трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Комментировать
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