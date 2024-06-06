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Махачев − о словах Царукяна про нелюбовь русских к Исламу: «Арман просто болтает. Придется его снова побить»

«Арман просто болтает, пытается словами внимание привлечь, раз боями не получается. У него был шанс, я его один раз уже побил.

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