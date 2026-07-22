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62ИНФО | Новости Рязани

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В лицее № 52 готовятся асфальтировать стадион

В лицее № 52 готовятся асфальтировать стадион

На территории рязанского лицея № 52 продолжаются работы по оборудованию стадиона. Как сообщила пресс-служба Рязанской городской Думы, основная их часть уже завершена: бордюры установлены, выполнена отсыпка щебнем, готово основание для асфальтового покрытия, которое планируется уложить в ближайшее время.

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