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Генеральным директором экосистемы недвижимости «М2» стал Сергей Бабин

Начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин занял должность генерального директора экосистемы недвижимости «М2» («Метр квадратный») , говорится в сообщении госбанка.

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