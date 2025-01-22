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Царьград

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AT: США могут предложить России корейский сценарий перемирия с Украиной

AT: США могут предложить России корейский сценарий перемирия с Украиной

США могут предложить России вариант «перемирия» на Украине – так называемый корейский сценарий.Asia Times (AT) сообщает подробности соглашения.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
У России есть свои планы! Наш президент не раз их озвучивал 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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