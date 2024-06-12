Зэкам пришлось пойти против начальства колонии, чтобы попасть в "Вагнер": Рассказ бойца

Как известно, Евгений Пригожин вербовал бойцов для штурмовых подразделений "Вагнера" в колониях. И в один из таких заходов зэкам пришлось пойти против начальства учреждения, о чём рассказал один из бойцов, завербовавшихся тогда.
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