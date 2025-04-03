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Царьград

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Южнокорейский президент не явится на оглашение решения по импичменту

Южнокорейский президент не явится на оглашение решения по импичменту

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль не будет присутствовать на оглашении решения Конституционного суда по делу об импичменте, намеченном на 4 апреля.

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