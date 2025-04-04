В России отреагировали на повреждение газопровода в результате атаки украинского дрона

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Повреждение трубы распределительного газопровода в Тамбовской области при попытке атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это хамство со стороны Киева, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.