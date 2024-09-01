Концерт SHAMAN массово требуют отменить: что произошло

Жители Ставропольского края потребовали отменить концерт SHAMAN! Люди крайне возмущены. Жители Ставропольского края выразили недовольство в связи с запланированным выступлением популярного певца SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) на праздновании Дня Ставропольского края.
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