EH

Elshad Hasanov

и ежу ясно было, что никакой газ молдову обратно в объятии москвы не вернёт если страной руководят соросята. молдованы как хохлы, армяни, трибалты, привыкли с руки кормиться, кто бесплатно и больше кормит, тому и отдадутся. когда гейсоюз объявился, они подумали, что новая кормушка будет лучше, кебабом запахло, а оказалось ослов клеймят. хотели на члене ЕС сидеть, а газом от россии кайф ловить.