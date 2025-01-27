Бывший вице-премьер, экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский написал на своей странице в Facebook, что любая западная компания на месте Газпрома сразу прекратила бы поставки газа республике в случае появления долга.
Любая западная компания на месте Газпрома давно прекратила бы поставки
Комментарии
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EH
Elshad Hasanov
и ежу ясно было, что никакой газ молдову обратно в объятии москвы не вернёт если страной руководят соросята. молдованы как хохлы, армяни, трибалты, привыкли с руки кормиться, кто бесплатно и больше кормит, тому и отдадутся. когда гейсоюз объявился, они подумали, что новая кормушка будет лучше, кебабом запахло, а оказалось ослов клеймят. хотели на члене ЕС сидеть, а газом от россии кайф ловить.
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