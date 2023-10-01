У Юлии Ауг теперь другая фамилия и проживает она в Эстонии, в которой провела детские и юношеские годы.
Юлия Ауг недоумевает:"А кто такая, эта Яна Поплавская?"
Комментарии
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N
Nata
Как надоели эти шалашовки! На фото смотреть уже не приятно - витрина улицы красных фонарей! Одни еще пытающиеся продаться, другая - на бандершу замахнулась.
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1 д.
Владимир Погодин
Яну ,я знаю с детства,а мне 64! А вы кто?! Ауг,шлюха НАТО вская🧹
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1 д.
МM
Мария Mazurina
Очередная самоназначенная "звездуниха". Дура чухонская.
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1 д.
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