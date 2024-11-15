Карпин: «Думаете, футболисты настолько тупые, что не понимают, против кого они играли, и будут ходить королями?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после разгромной победы над Брунеем в товарищеском матче заявил, что не боится расслабленности своих футболистов, которая может возникнуть у них перед следующей игрой с Сирией после столь крупного результата.
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