До конца 2026 года в Волгоградской области введут в эксплуатацию 265 комплексов фотовидеофиксации. Это почти на треть расширит систему безопасности на региональных дорогах – сейчас в области работают около 700 таких устройств.
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