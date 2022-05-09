Мы соседи по планете

4 026 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина 123
    Охлобыстин настоящий мужик. Не у каждого, в наше время, хватает смелости и мужества называть вещи своими именами.Иван Охлобыстин: ...
  • Андрей Медведников
    Охлобыстин молодец!Иван Охлобыстин: ...
  • Олег Татьянин
    США, фиг ли, самая демократичная страна в мире.Невиновный америк...

Кем были компаньонки дам – профессионалы своего дела или «бедные родственницы»

Кем были компаньонки дам – профессионалы своего дела или «бедные родственницы»

Прекрасный способ узнать о жизни компаньонки – погрузиться в мир детективов Агаты Кристи. То в одном, то в другом ее произведении встретишь описание такой женщины – пожилой или молодой, не очень яркой, небогатой, обладающей лишь чувством собственного достоинства да пониманием, что ее судьба, в сущности, никому не интересна, а сегодняшние друзья и связи запросто в любой момент превратятся в ничто.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх