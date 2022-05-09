Кем были компаньонки дам – профессионалы своего дела или «бедные родственницы»

Прекрасный способ узнать о жизни компаньонки – погрузиться в мир детективов Агаты Кристи. То в одном, то в другом ее произведении встретишь описание такой женщины – пожилой или молодой, не очень яркой, небогатой, обладающей лишь чувством собственного достоинства да пониманием, что ее судьба, в сущности, никому не интересна, а сегодняшние друзья и связи запросто в любой момент превратятся в ничто.