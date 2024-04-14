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У РОССИИ НЕТ СИЛ ОЧИСТИТЬ СВОЙ ТЕАТР? НА КУЛЬТУРНОМ ФРОНТЕ НАС БЬЮТ ИЗ ЗАСАДЫ

У РОССИИ НЕТ СИЛ ОЧИСТИТЬ СВОЙ ТЕАТР? НА КУЛЬТУРНОМ ФРОНТЕ НАС БЬЮТ ИЗ ЗАСАДЫ

АЛЕКСАНДР БАБИЦКИЙ Не секрет, что либеральные влияния в театральной сфере особенно сильны: недруги России постарались.

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Комментарии
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лина любимцева
Я уже не смотрю никакие концерты. ни  современные спектакли, ни фильмы.  Смотреть  и слушать НЕЧЕГО!!
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41 мин.
лина любимцева
И правильно делает!! Респект Михалкову за эту передачу!!
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41 мин.
лл
лина любимцева
То, что он наследник по родству, никто не оспаривает. А что в этом плохого, или преступного?... Что-то  в последние несколько дней идут нападки на Никиту Михалкова. Видать, кого-то задел лично?
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38 мин.

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