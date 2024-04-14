У РОССИИ НЕТ СИЛ ОЧИСТИТЬ СВОЙ ТЕАТР? НА КУЛЬТУРНОМ ФРОНТЕ НАС БЬЮТ ИЗ ЗАСАДЫ

Я уже не смотрю никакие концерты. ни современные спектакли, ни фильмы. Смотреть и слушать НЕЧЕГО!!

лл

лина любимцева

То, что он наследник по родству, никто не оспаривает. А что в этом плохого, или преступного?... Что-то в последние несколько дней идут нападки на Никиту Михалкова. Видать, кого-то задел лично?