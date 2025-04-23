В Санкт-Петербурге цены на картофель выросли на 38 процентов

Также увеличилась стоимость капусты и свеклы В первом квартале 2025 года в Санкт-Петербурге был зафиксирован значительный рост цен на некоторые социально значимые продукты, передает издание «Петербург 2».
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