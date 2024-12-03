Прогноз погоды в Крыму на 3 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 3 декабряВ Симферополе +7 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +10 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +7 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +6 и пасмурноВ Джанкое +4 и пасмурноВ Ялте +9 и облачно с прояснениямиВ Алуште +8 и облачно с прояснениямиВ Керчи +3 и.