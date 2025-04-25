Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 504 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Пугачёвщина  никуда  и не  думала  уходить. Ничем  не  лучше  её  вся  эта  свора  -шобла  на эстраде - деБи лан, фил...Успенская похвали...
  • Татьяна
    Как хвост прижали, так сразу стал патриотом. Веры этому флюгеру нет, он предаст в любой момент.Осудивший СВО Кор...
  • Надежда Петракова (не хочу)
    Точно! 🤝да еще и концерты организует за бюджетные средства😈«Умерла так умерл...

Стендап-комик Слава Комиссаренко готов отказаться от политических шуток

Стендап-комик Слава Комиссаренко готов отказаться от политических шуток

Комик готов скорректировать программу, но только на корпоративах Бывший резидент шоу «Стендап» на ТНТ Слава Комиссаренко, лишённый российского гражданства, теперь готов смягчить свой привычный сатирический стиль — но лишь в закрытых мероприятиях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх