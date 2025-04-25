Стендап-комик Слава Комиссаренко готов отказаться от политических шуток

Комик готов скорректировать программу, но только на корпоративах Бывший резидент шоу «Стендап» на ТНТ Слава Комиссаренко, лишённый российского гражданства, теперь готов смягчить свой привычный сатирический стиль — но лишь в закрытых мероприятиях.