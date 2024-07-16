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Опасен даже в пасмурную погоду: что делать при ожоге борщевиком

Опасен даже в пасмурную погоду: что делать при ожоге борщевиком

Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi) — самый опасный из всех борщевиков. В середине XX века это растение начали выращивать в качестве корма для животных, а теперь борщевик захватил практически всю Европейскую часть России.

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