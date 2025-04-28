Вопросы об освобождении Курской области захотели включить в ЕГЭ уже со следующего года

А уж ПОХОД НАШИХ РЕБЯТИШЕК "ЧЕРЕЗ ТРУБУ" надо включить не только в ЕГЭ, но и во все ВОЕННЫЕ УЧЕБНИКИ... ( просто НОВЫЙ "ПЕРЕХОД СУВОРОВА ЧЕРЕЗ АЛЬПЫ")... Восторг и Восхищение...

ДЗ

Дмитрий Зайцев

Включите вопросы, как наступающая армия с авиацией, искандерами, орешниками и прочими гордостями парада на красной площади, допустили захват нескольуо тысяч кв. км родной земли, пытки, изнасилования, убийства мирных граждан. 9 месяцев телепались, когда их деды в 1943 г освободили курщину за 2 месяца. Сравнительный анализ боевых операций 1943 и 2025 г. Я горжусь нашими солдатами. Но сколько можно затыкать их жизнями просчеты командования и власти. Если бы у хохлов была авиация, ракеты с большим радиусом действия и больше солдат то что? Опять-"Вставай страна огромная" ? Проворонить такой прорыв в вражеской армии.