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Вопросы об освобождении Курской области захотели включить в ЕГЭ уже со следующего года

Вопросы об освобождении Курской области захотели включить в ЕГЭ уже со следующего года

Вопросы об освобождении Курской области захотели включить в ЕГЭ по истории уже со следующего года. С такой инициативой выступила сенатор Наталия Косихина, передает ТАСС.

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Комментарии
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Evgenija Palette
А уж ПОХОД НАШИХ РЕБЯТИШЕК &quot;ЧЕРЕЗ ТРУБУ&quot; надо включить не только в ЕГЭ, но и во все ВОЕННЫЕ УЧЕБНИКИ... ( просто НОВЫЙ &quot;ПЕРЕХОД СУВОРОВА ЧЕРЕЗ АЛЬПЫ&quot;)... Восторг и Восхищение...
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15 час.
ДЗ
Дмитрий Зайцев
Включите вопросы, как наступающая армия с авиацией, искандерами, орешниками и прочими гордостями парада на красной площади, допустили захват нескольуо тысяч кв. км родной земли, пытки, изнасилования, убийства мирных граждан. 9 месяцев телепались, когда их деды в 1943 г освободили курщину за 2 месяца. Сравнительный анализ боевых операций 1943 и 2025 г. Я горжусь нашими солдатами. Но сколько можно затыкать их жизнями просчеты командования и власти. Если бы у хохлов была авиация, ракеты с большим радиусом действия и больше солдат то что? Опять-&quot;Вставай страна огромная&quot; ?  Проворонить такой прорыв в вражеской армии.
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15 час.
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