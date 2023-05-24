«Барса» не побьет рекорд Ла Лиги по пропущенным голам за сезон. Она лишь повторяет его за 2 тура до финиша

В 36 матчах текущего чемпионата Испании ворота каталонцев поразили 18 раз – это повторение рекорда, установленного «Депортиво» в сезоне-1993/94 и повторенного «Атлетико» в сезоне-2015/16.
Популярные статьи
- Цунода помог убрать улицы Фаэнцы после наводнения
- Промес о клипе, в котором говорит по-русски: «Хотел показать голландцам, что Россия очень много значит для меня, передать русскую атмосферу. Здесь я чувствую себя как дома»
- Красные Соболева и Роши в дерби, Медведев взял «Мастерс» на грунте, поражение «Реала» и скандал с Винисиусом, «Боруссия» обошла «Баварию», титул Кокорина и другие новости
Свежие комментарии