Депутат Госдумы Белик: Зеленский цинично признаётся в целенаправленных терактах

Владимир Зеленский не только фактически саботирует процесс мирного урегулирования конфликта и демонстративно отказывается от диалога, но и прибегает к откровенно наглым угрозам, в очередной раз подтверждая преступную сущность киевского режима, заявил в беседе с RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.