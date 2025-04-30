Владимир Зеленский не только фактически саботирует процесс мирного урегулирования конфликта и демонстративно отказывается от диалога, но и прибегает к откровенно наглым угрозам, в очередной раз подтверждая преступную сущность киевского режима, заявил в беседе с RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
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