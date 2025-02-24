Бельский: Петербург оказывает помощь бойцам и их семьям

Он отметил, что сейчас на полях СВО сражаются бойцы Ленинградского полка, которые за свою мужественность и стойкость были удостоены звания «гвардейский» Председатель ЗакСа Александр Бельский напомнил, что три года назад Россия, ответив на призыв о помощи от жителей Донбасса, ввела свои войска на территории новых республик для их защиты.
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