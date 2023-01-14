Военное обозрение

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  • Sergiy Che
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  • ИГОРЬ честнодумов
    Козлы, вы там все.Украинская развед...

Украинское СМИ: Польские власти требуют от беженцев с Украины возвращения выплаченных им средств

Украинское СМИ: Польские власти требуют от беженцев с Украины возвращения выплаченных им средств

Польские власти требуют от беженцев с Украины возвращения якобы незаконно выплаченных средств, которые они получали на детей в возрасте до 18 лет.

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