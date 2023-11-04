Смартфон в помощь: как с помощью гаджета выявить поддельное масло

Объем контрафактного моторного масла на российском рынке постоянно растет. Если до весны 2022 года такого масла было не более 10-15% (что уже считается высоким показателем), то сейчас его уже не менее 30%.
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