Зарплаты россиян превысят 130 тысяч рублей к 2028 году

EV

Evgeni Velesik

Если перевести на зарплату в СССР, то это всего навсего первоначальная "вилка" 120-140 ₽ублей! Меньше была только пенсия 60-80 ₽ублей! А это значит, что гарантированная пенсия должна быть не 4470₽, а 60 000 - 80 000 ₽!!!