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Зарплаты россиян превысят 130 тысяч рублей к 2028 году

Зарплаты россиян превысят 130 тысяч рублей к 2028 году

К 2028 году в России ожидается рост средней номинальной зарплаты до 132 940 рублей в месяц, что превышает текущий уровень доходов более чем в полтора раза.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Если перевести на зарплату в СССР, то это всего навсего первоначальная &quot;вилка&quot; 120-140 ₽ублей! Меньше была только пенсия 60-80 ₽ублей! А это значит, что гарантированная пенсия должна быть не 4470₽, а 60 000 - 80 000 ₽!!!
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