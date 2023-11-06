Капитан «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о предстоящей встрече с «Зенитом»

По его мнению, следующий матч с сине-бело-голубыми будет «основополагающим и решающим». Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов в беседе с «РБ Спорт» подвёл итоги матча 14-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» (2:1) и рассказал о предстоящей встрече с «Зенитом».